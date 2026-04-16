Москва16 апрВести.Япония, Великобритания и США до сих пор не перечислили Украине семь миллиардов долларов, предусмотренных в рамках кредита "Большой семерки" за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
Страны "Большой семерки" одобрили выдачу Украине этого кредита в 2024 году; его общий объем составляет 45 миллиардов долларов. Более 38 миллиардов долларов уже были выплачены Украине.
Теперь важно обеспечить, чтобы Украина как можно скорее получила оставшиеся средства, и мы призываем всех партнеров по G7 сделать то же самоесказал Балаш Уйвари
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро, принадлежащих России. Около 180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.