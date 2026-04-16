Япония, Британия и США задерживают перечисление Украине 7 млрд долларов

Москва16 апр Вести.Япония, Великобритания и США до сих пор не перечислили Украине семь миллиардов долларов, предусмотренных в рамках кредита "Большой семерки" за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Страны "Большой семерки" одобрили выдачу Украине этого кредита в 2024 году​​​; его общий объем составляет 45 миллиардов долларов. Более 38 миллиардов долларов уже были выплачены Украине.

Теперь важно обеспечить, чтобы Украина как можно скорее получила оставшиеся средства, и мы призываем всех партнеров по G7 сделать то же самое сказал Балаш Уйвари

После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро, принадлежащих России. Около 180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.