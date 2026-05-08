Москва8 маяВести.Депозитарий Euroclear сообщил, что уже перевел Киеву с 2024 года €6,6 млрд доходов от реинвестирования активов России.
Об этом говорится в отчете компании, который приводит ТАСС.
При этом организация намерена направить Украине еще €1,4 млрд в июле этого года.
Ранее бельгийский депозитарий Euroclear упростил правила проведения платежей по замороженным активам России.