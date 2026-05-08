Euroclear с 2024 года перевел Киеву €6,6 млрд российских замороженных активов

Euroclear перевел Киеву €6,6 млрд замороженных активов РФ за два года Euroclear с 2024 года перевел Киеву €6,6 млрд российских замороженных активов

Москва8 мая Вести.Депозитарий Euroclear сообщил, что уже перевел Киеву с 2024 года €6,6 млрд доходов от реинвестирования активов России.

Об этом говорится в отчете компании, который приводит ТАСС.

При этом организация намерена направить Украине еще €1,4 млрд в июле этого года.

С 15 февраля 2024 года до настоящего времени Euroclear перевел в Европейский фонд для Украины €6,6 млрд доходов от активов говорится в материалах

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear упростил правила проведения платежей по замороженным активам России.