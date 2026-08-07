Москва7 авгВести.Бывший государственный секретарь МИД Украины Александр Баньков вышел из СИЗО под залог, сообщил украинский портал. Он был задержан по подозрению в хищении международной помощи на 1,2 млн долларов (98,6 млн рублей).
Информацию о выходе Банькова под залог изданию подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Из материала портала следует, что за Банькова "внесли залог в 10 млн гривен (18,4 млн рублей. — Прим. ред.) еще 3 августа, когда суд назначил подозреваемому меру пресечения".
4 августа стало известно, что Банькова внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Вместе с ним в базу сайта был включен замглавы Хмельницкой областной военной администрации Владислав Фалюш.