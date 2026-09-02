Новак: работа по защите НПЗ в России усилилась учитывая атаки ВСУ

Новак рассказал об усилении работы по защите НПЗ в России от атак ВСУ Новак: работа по защите НПЗ в России усилилась учитывая атаки ВСУ

Москва2 сен Вести.Работа по усилению мер защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России заметно активизировалась в последние месяцы, учитывая атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам вице-премьера, нефтяные компании укрепляют безопасность своих объектов в тесном контакте с Минобороны РФ и Росгвардией.

Последние несколько месяцев такая работа усилена с учетом усилившихся атак на нефтеперерабатывающие заводы приводит слова Новака "Интерфакс"

Вице-премьер отметил, что отечественные нефтегазовые компании вынуждены тратить на усиление мер безопасности большие средства. Однако простой из-за нанесенных объектам повреждений обходится им дороже, подчеркнул Новак.

Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Но, это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки, это большие убытки для предприятий, и компании несут дополнительные сегодня издержки сказал зампред правительства РФ

Ранее Новак отметил, что власти страны перенесли ремонтные работы на НПЗ с лета на более поздний срок.