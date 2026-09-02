Москва2 сенВести.Ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в России, которые были запланированы на лето, перенесены на более поздний срок. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.
Мы сдвинули плановые ремонты, которые планировались на летний период, на более поздние сроки для того, чтобы обеспечить максимальное производство в текущем моменте и поставки на внутренний рыноксказал чиновник
Новак подчеркнул, что власти РФ сделают все возможное, чтобы отремонтировать НПЗ в кратчайшие сроки.
Как добавил вице-премьер, работа по обеспечению безопасности заводов была усилена в последние месяцы с учетом усилившихся атак ВСУ на них.
Ранее Новак подчеркивал, что Минэнерго продолжит равномерно распределять топливо по потребностям регионов.