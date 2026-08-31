Минэнерго продолжит равномерно распределять топливо по потребностям регионов В Минэнерго продолжат равномерно распределять топливо по потребностям регионов

Москва31 авг Вести.Министерство энергетики (Минэнерго) РФ продолжит равномерно распределять топливо по потребностям регионов России. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства РФ по итогам заседания по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое провел заместитель председателя правительства Александр Новак.

Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов и обеспечению сбалансированности топливных балансов в регионах говорится в материале

Кроме того, в сообщении сказано, что во время заседания были проанализированы актуальные данные и текущий баланс запасов топлива. До 30 сентября был продлен запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями.

Была рассмотрена ситуация с топливом в отдельных субъектах и рассмотрен вопрос поставок топлива в рамках северного завоза. На контроле остается ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей. Также Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС.

В материале также говорится, в частности, что ФАС продолжает мониторинг деятельности участников топливного рынка.