Москва31 авг Вести.Советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, политолог Александр Казаков в беседе с ИС "Вести" предположил, что Россия переходит к финальной стадии специальной военной операции.

Он прокомментировал заявление Министерства обороны России о подготовке к ударам по объектам энергетики Украины в ответ на удары Вооруженных сил Украины по российской гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу.

Не на первой полосе громоподобно большими буквами, а в числе прочих объявлений текущих – это в рамках сводки Министерства обороны, последний абзац. Тихое заявление, но громоподобное, конечно, потому что такого не было никогда за время специальной военной операции. И это, конечно, придает дополнительный смысл и значение. И я считаю, что это объявление о переходе к финальной стадии специальной военной операции отметил Казаков

Он обратил внимание, что Россия отвечает на удары ВСУ.

Мы ответили, вот наши удары за последний месяц сами по себе сокрушительны. Мы перешли к эскалации и вертикальной, и горизонтальной в ответ. То есть мы расширили театр военных действий по горизонтали на Черное море и закрыли морские ворота Украины. Они все, они закрыты. Подтверждено многократно и со стороны киевского режима, и со стороны его западных партнеров. Мы вертикально подняли эскалацию, то есть количество, качество наносимых ударов и новые списки объектов, новые списки целей - действительно разрушительные. Сейчас это финальная стадия добавил Казаков

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ 30 августа нанесли поражение транспортно-логистическому центру "Пирогово" в Киевской области. Уточняется, что российская армия продолжит наносить групповые удары по украинским предприятиям ВПК и логистическим центрам, которые используются Вооруженными силами Украины.