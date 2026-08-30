Российская армия начала подготовку к массовым ударам по энергетике на Украине

ВС РФ готовятся к нанесению массовых ударов по энергетике Украины Российская армия начала подготовку к массовым ударам по энергетике на Украине

Москва30 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на атаки Киева по мирным объектам готовятся к нанесению массированных ударов по энергетике на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что подготовка проводится в соответствии с указаниями, полученными ранее.

Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России заявили в МО РФ

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров допустил, что предстоящая зима может стать последней для текущего киевского режима.