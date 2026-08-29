Пушилин – об ударах ВСУ, ситуации с топливом и дальнейшем развитии ДНР Пушилин рассказал подробности ударов ВСУ по Донецку и ситуации с топливом

Москва29 авг Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказал о последних украинских ракетных ударах по Донецку, прокомментировал ситуацию с топливом, а также сообщил о дальнейшем развитии региона.

Киевский режим бьет по Донецку преимущественно ракетами, которые Вооруженным силам Украины (ВСУ) предоставляют западные партнеры. Глава ДНР подробнее рассказал об украинской атаке по центру Донецка, которая произошла на этой неделе. Удару подверглись жилые кварталы, а также ТРЦ "Донецк Сити". Обошлось без жертв, но несколько человек пострадали.

Конечно, [для атак используются] украинские ракеты, но только поставленные западными партнерами преимущественно, потому что использовались ракеты Storm Shаdow, использовались ракеты "Фламинго". Но мы видим, что для столицы Донецкой Народной Республики, для Донецка, это уже не впервые, к сожалению. Используются ракеты по жилым кварталам, ... к большому счастью, погибших среди гражданского населения нет, есть раненые. Повреждения достаточно серьезные, которые предстоит все нивелировать нашим коммунальным службам и администрации города Донецка сообщил Пушилин

Глава ДНР подчеркнул, что украинские ракеты ударили прямо в разгар рабочего дня по центру российского мегаполиса.

Это район "Донецк Сити". Это торговый центр, причем это разгар рабочего дня, а также это в районе проспекта Ильича, в районе спортивного комплекса "Дружба", который поврежден с 2014 года, но тем не менее, это тоже один из спальных районов добавил он

По его словам, подобная ситуация стала уже привычной для местных жителей, начиная с 2014 года. С этого времени Донбасс выживал только благодаря характеру населяющих его людей.

Мы осознали для себя, что должны совмещать все и успевать заниматься абсолютно всем. Причем и вопросами достаточно тяжелыми, вопросами обеспечения безопасности. Именно поэтому с 2014 года кто-то взял в руки оружие, кто-то остался стоять у станка, за рулем автобусов, кто-то учит, кто-то лечит, каждый на своем месте объяснил Пушилин

Донбассу и его жителям в то время необходимо было только продержаться до вступления в состав Российской Федерации как субъекта, отметил он.

У нас изначально появилась возможность дождаться 2022 года, когда мы стали снова частью страны. Вот этот период нужно было продержаться. И тут, действительно, за счет только характера всех нас, жителей Донбасса, это получилось сделать. Сейчас, честно скажу, легче, потому что мы с этой проблемой, которая находится за линией [боевого] соприкосновения, не один на один – c нами вся страна сказал глава ДНР

Последним штрихом в интеграции ДНР как российского региона станут выборы в Государственную думу РФ в сентябре этого года, когда в парламенте появятся собственные представители от республики, добавил Пушилин.

Вот остался последний штрих в политической плоскости – это выборы в Государственную думу РФ, когда будут уже представители в Госдуме непосредственно от нас, от нашего региона… Понятно, что сейчас вот этот период необходимо переломить, где-то пережить. Но, опять же, мы точно не останавливаемся на месте и не думаем только сегодняшним днем объяснил глава республики

При этом региональные власти не забывают и о постоянном развитии республики – ее экономики и том, как она будет перестраиваться в дальнейшем.

С угольной отраслью – там сложные этапы, но нам ее необходимо, насколько это возможно, сохранить, потому что это вопрос энергетической безопасности, это вопрос развития металлургии, это вопрос развития смежных отраслей. Если мы говорим о новых, не свойственных ранее отраслях, нам тоже им нужно уделять внимание уже сейчас отметил Пушилин

Один из важных этапов развития ДНР касается модернизации Мариупольского морского торгового порта. Его инфраструктура, как и другая логистика в регионе, сегодня находится под постоянными ударами украинских боевиков.

Нам необходимо развивать и логистическую составляющую, несмотря, опять же, на сложности, несмотря на атаки целенаправленные противника и по всей логистике в целом, и по гражданской, которая больше всего от этого страдает. Но, тем не менее, нам нужно Мариупольский торговый порт развивать. А это самый крупный порт, самый глубоководный порт, самый перспективный порт, и мы понимаем, что с этим нужно делать, и каким образом его дальше развивать сообщил он

В целом, по его словам, ВСУ продолжают наносить удары по логистике, пытаясь перерезать пути поставок товаров.

Здесь работа по защите топлива – это чуть отдельная история, но [атаки] тоже пересекаются, безусловно. Но здесь "БАРС-ДНР", который сейчас продолжает укомплектование, то есть мы увеличиваем и по количеству, и по оснащению. Это "Купол Донбасса" – система, которая работает еще задолго до такой активизации противника, и поэтому есть, от чего оттолкнуться. Это, безусловно, и то взаимодействие с министерством обороны, которое сейчас на порядки выше, исходя из той целесообразности по обеспечению безопасности на дорогах добавил он

Отдельно Пушилин затронул вопрос подготовки к предстоящему зимнему сезону. По его словам, вопрос обеспечения водой стал одним из сложных после того, как противник устроил региону водную блокаду.

Необходимо было предпринимать ряд шагов. Что-то мы успели, что-то, наверное, не все было готово, потому что помешали еще и погодные условия, потому что три года практически засухи, бесснежные зимы. И это очень серьезно отразилось на наших резервных водохранилищах, на наших водоемах, которые мы очень быстро выпили. Вот критическая ситуация была в конце лета прошлого года, но мы с нашими жителями, я считаю, выдержали эту ситуацию рассказал глава республики

Он отметил, что все соответствующие службы, профильные министерства и ведомства работали над восстановлением водоснабжения в регионе.

Безусловно, помогали и регионы-шефы. Если берем Донецк, то … более 450 километров сетей было заменено, но Москва очень серьезно помогла нам с цистернами, которые помогали развозить воду. Потому что у нас сейчас смешанная подача воды, она до сих пор сохраняется, но стало немного легче за счет погодных условий, за счет того, что с переброской мы справились в том плане, что были достроены водоводы необходимые объяснил Пушилин

В вопросе обеспечения водой еще существуют проблемы, но большую помощь, по его словам, оказывают волонтеры и молодежь.

Помогают и волонтеры, помогает и молодежка, потому что они у нас очень отзывчивые. Они прямо другие. Потому что … это ситуация, которая касается абсолютно всех. Поэтому такая комплексная работа [ведется] подытожил он

Сложным вопросом остается топливное снабжение региона, сказал Пушилин. Он оценил ситуацию как непростую, но отметил, что бензин на автозаправочных станциях имеется.

Касаемо топлива ситуация непростая, безусловно. И здесь вопрос в том, что были расставлены приоритеты, что для нас важнее. Первое, это наличие топлива сказал он

Также глава ДНР объяснил, почему в регионе сохраняется высокая стоимость топлива.

Мы можем сейчас зажать всех по ценам, чтобы цены были низкие, но топлива не будет. Потому что те, кто занимаются сейчас доставкой топлива, они несут определенные риски. И мы видим, сколько противник ... сжег машин и прочее, то есть это все равно затратная часть. И здесь определяемся: или у нас не будет топлива вообще, или оно будет дороже объяснил он

В завершение темы Пушилин заверил, что донецкие сельхозпроизводители обеспечены необходимым объемом топлива для проведения уборочной кампании.

У нас есть топливо, у нас появилась возможность и уборочной кампании… Для нас очень важно приоритеты было расставить, когда ситуации были прямо жесткие. У нас изначально коммунальные службы, спасатели обеспечивались топливом, скорая помощь, а потом уже по остаточному принципу все остальные подытожил он

Отдельно касаясь вопроса проведения уборочной кампании, Пушилин назвал нелюдями тех, кто намеренно сжигает поля с посевами в Донбассе. Таким образом они проявляют ненависть к жителям региона.

Мы же прекрасно понимаем, что сейчас нелюди … совершают эти преступления, абсолютно бессмысленные с военной точки зрения, которые не соприкасаются с реальной целесообразностью в плане ведения боевых действий, какого-то достижения военного результата. Это просто ненависть к инакомыслию, ненависть к жителям Донбасса, ненависть к тем, кто имеет чужое мнение отметил глава республики

В завершение беседы Пушилин выразил уверенность в победе России в специальной военной операции.

Мы обязательно победим. Но смирятся ли вот все эти негодяи, что они проиграли? … Мы с этим справимся, мы с этим уже справляемся, а что будут делать они – покажет теперь только время сказал он

Ранее глава Донецкой Народной Республики заявил, что победа России в специальной военной операции не за горами, и нужно всеми способами приближать ее.