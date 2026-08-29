Москва29 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по логистике, пытаясь перерезать пути поставок товаров. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Противник сейчас перерезает или пытается перерезать пути снабжения, пути поставок и товаров и прочее … Здесь работа по защите топлива, это чуть отдельная история, но она тоже пересекается, безусловно … Взаимодействие с Министерством обороны … сейчас на порядки выше, исходя из той целесообразности по обеспечению безопасности на дорогах. Ну и, конечно, противник не стоит на месте, но он нацелен на гражданские больше объекты, на объекты критической инфраструктуры. А мы, с одной стороны, нацелены на улучшение и ускорение освобождения … региона, но с другой стороны, конечно, отвлекаются определенные силы и средства на защиту гражданских объектов, но это вынужденная необходимость