Пушилин сообщил, что ВСУ бьют по Донецку ракетами Storm Shаdow и "Фламинго"

Пушилин: для ударов по Донецку ВСУ использовали ракеты Storm Shаdow и "Фламинго" Пушилин сообщил, что ВСУ бьют по Донецку ракетами Storm Shаdow и "Фламинго"

Москва29 авг Вести.Вооруженные силы Украины наносят удары по территории Донецка преимущественно ракетами, которые им предоставляются западными партнерами. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

[Для атак используются] украинские ракеты, но только поставленные как раз западными партнерами преимущественно, потому что использовались ракеты Storm Shаdow, использовались ракеты "Фламинго". Но мы видим, что для столицы Донецкой Народной Республики, для Донецка, это уже не впервые, к сожалению сообщил Пушилин

Ранее стало известно, что после атаки украинского беспилотника в Кировском районе Донецка была повреждена газовая труба.