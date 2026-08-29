Пушилин заявил, что ВСУ бьют ракетами по жилым кварталам Донецка Пушилин: ВСУ бьют ракетами по жилым кварталам Донецка

Москва29 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары ракетами по жилым кварталам Донецка. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Используются ракеты по жилым кварталам. К большому счастью, погибших среди гражданского населения нет. Есть раненые, но повреждения достаточно серьезные, которые предстоит все нивелировать нашим коммунальным службам и администрации города Донецка сказал глава ДНР

Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате атаки ВСУ по Донецку оказалась повреждена газовая труба.