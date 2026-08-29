Пушилин: ситуация с топливом в ДНР сложная, но оно есть

Пушилин рассказал о ситуации с топливом в ДНР Пушилин: ситуация с топливом в ДНР сложная, но оно есть

Москва29 авг Вести.Ситуация с топливом в Донецкой Народной Республике остается непростой, но его наличие на заправках является приоритетным вопросом для местных властей. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Касаемо топлива ситуация непростая, безусловно. И здесь вопрос в том, что были расставлены приоритеты, что для нас важнее. Первое, это наличие топлива сообщил он

На уточняющий вопрос о том, есть ли топливо на автозаправках в республике, Пушилин ответил утвердительно.

Да сказал глава ДНР

Ранее Пушилин сообщал, что украинские боевики намеренно наносят удары по автозаправочным станциям и бензовозам в республике. По его словам, власти ДНР "не первый год и не первый раз" сталкиваются со сложностями с топливом, так как враг "давно... выбил все крупные емкости", и руководство республики вынуждено было рассредоточить емкости для хранения топлива.