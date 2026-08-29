Москва29 авг Вести.Высокая стоимость топлива на автозаправочных станциях в Донецкой Народной Республике (ДНР) обусловлена проблемами с логистикой из-за постоянных атак ВСУ. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

По его словам, проблема цен на топливо обсуждалась с местными жителями. В ходе таких встреч было решено сохранить поставки бензина на условиях высокой стоимости, уточнил Пушилин.

Мы можем сейчас зажать всех по ценам, чтобы цены были низкие, но топлива не будет. Потому что те, кто занимаются сейчас доставкой топлива, они несут определенные риски. И мы видим, сколько противник... сжег машин и прочее, то есть это все равно затратная часть. И здесь определяемся: или у нас не будет топлива вообще, или оно будет дороже объяснил глава республики

Пушилин уточнил, что считает такое решение наиболее правильным в данной ситуации. Также он отметил, что ситуация с топливом в ДНР остается непростой, но его наличие на заправках является приоритетным вопросом для местных властей.