Чертков: бензин в ДНР есть, но его доставку затрудняют атаки беспилотников В ДНР участились атаки украинских беспилотников на бензовозы

Москва31 мая Вести.В Донецкой Народной Республике участились атаки украинских беспилотников на бензовозы, что создает дополнительные сложности с доставкой топлива на заправки. Об этом сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков в своем Telegram--канале.

Он заверил, что стабильный запас топлива в регионе есть. В настоящее время основной проблемой является логистика.

Основная проблема сейчас - доставка топлива на заправки. Участились атаки вражеских БПЛА на бензовозы - и это создает дополнительные сложности в логистике написал Андрей Чертков

Власти уже перестроили маршруты доставки горючего и взяли машины под усиленную защиту. Специалисты трудятся в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить бензином все заправочные станции региона.

В первую очередь топливо отпускается для социального и коммунального транспорта, в том числе по талонам. Чертков призвал граждан поддаваться панике, не провоцировать очереди и следить только за проверенными данными от властей.