Пушилин заверил, что топливо для проведения уборочной кампании в ДНР есть

Донецкие фермеры обеспечены топливом для проведения уборочной кампании Пушилин заверил, что топливо для проведения уборочной кампании в ДНР есть

Москва29 авг Вести.Донецкие сельхозпроизводители обеспечены необходимым объемом топлива для проведения уборочной кампании. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Глава республики отметил, что напряженное время с дефицитом топлива уже позади, сейчас ситуация выравнивается.

У нас есть топливо, у нас появилась возможность и уборочной кампании… Для нас очень важно приоритеты было расставить, когда ситуации были прямо жесткие. У нас изначально коммунальные службы, спасатели обеспечивались топливом, скорая помощь, а потом уже по остаточному принципу все остальные рассказал Пушилин

Также глава республики отметил, что наличие топлива на заправках является приоритетным вопросом для местных властей. При этом высокая стоимость бензина, по его словам, обусловлена проблемами с логистикой из-за постоянных атак ВСУ.