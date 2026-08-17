Москва17 авг Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" рассказал о продвижении российской армии в сторону Краматорска, ситуации в Красном Лимане, сборе урожая и подготовке к началу учебного года.

Подразделения ВС РФ успешно освободили несколько населенных пунктов в ДНР. Это открывает возможности для дальнейшего продвижения и перерезания логистики противника, отметил Пушилин.

Были освобождены три населенных пункта - Новониколаевка, Петровка и Першемарьевка. Но это как раз дружковско-краматорское направление. Для нас является крайне важным, что после освобождения Константиновки наши подразделения имеют возможность продвигаться дальше, и практически все населенные пункты создают возможности для наших подразделений. Допустим, Першемарьевка находится в непосредственной близости от Краматорска, это позволяет нашим подразделениям перерезать логистику противника более эффективно. И уже с помощью беспилотников двигаться непосредственно к Краматорску рассказал глава ДНР

Он также сообщил, что в регионе, несмотря на атаки ВСУ, сосредоточены на сборе урожая и подготовке к учебному году.

Работаем сразу по всем направлениям. Занимаемся и уборочной компанией, потому что для развития сельского хозяйства важно внимание со стороны региона и государства. Сотни гектаров было уничтожено пожарами. Но это не останавливает наших сельхозпроизводителей, более 85% территории уже убрано, и эта работа продолжается. Касаемо подготовки к учебному году, здесь тоже проводятся все необходимые мероприятия. Мы обязаны период летних каникул использовать по максимуму. В Донецке и Макеевке провели более 235 мероприятий. Это различные командные игры, эстафеты, конкурсы. Мы получаем хорошие отзывы от родителей отметил Денис Пушилин

Глава ДНР подчеркнул, что в республике продолжается расчистка рек в рамках национального проекта. Планируется расчистить еще 120 км водоемов до 2036 года для улучшения экологии и водообеспечения.

Еще одно направление, которому мы уделяем внимание - это расчистка рек. Специалисты убирают заторы, обеспечивают свободное прохождение воды. Мы действуем в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", и с начала его реализации у нас расчистили более 85 км русла шести рек. В этом году мы концентрируем свое внимание на реке Кальмиус в Комсомольском сказал он

По словам главы ДНР, на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений обсуждали региональные проекты по их развитию.