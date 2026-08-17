Москва17 авгВести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" рассказал о продвижении российской армии в сторону Краматорска, ситуации в Красном Лимане, сборе урожая и подготовке к началу учебного года.
Подразделения ВС РФ успешно освободили несколько населенных пунктов в ДНР. Это открывает возможности для дальнейшего продвижения и перерезания логистики противника, отметил Пушилин.
Были освобождены три населенных пункта - Новониколаевка, Петровка и Першемарьевка. Но это как раз дружковско-краматорское направление. Для нас является крайне важным, что после освобождения Константиновки наши подразделения имеют возможность продвигаться дальше, и практически все населенные пункты создают возможности для наших подразделений. Допустим, Першемарьевка находится в непосредственной близости от Краматорска, это позволяет нашим подразделениям перерезать логистику противника более эффективно. И уже с помощью беспилотников двигаться непосредственно к Краматорскурассказал глава ДНР
Он также сообщил, что в регионе, несмотря на атаки ВСУ, сосредоточены на сборе урожая и подготовке к учебному году.
Работаем сразу по всем направлениям. Занимаемся и уборочной компанией, потому что для развития сельского хозяйства важно внимание со стороны региона и государства. Сотни гектаров было уничтожено пожарами. Но это не останавливает наших сельхозпроизводителей, более 85% территории уже убрано, и эта работа продолжается. Касаемо подготовки к учебному году, здесь тоже проводятся все необходимые мероприятия. Мы обязаны период летних каникул использовать по максимуму. В Донецке и Макеевке провели более 235 мероприятий. Это различные командные игры, эстафеты, конкурсы. Мы получаем хорошие отзывы от родителейотметил Денис Пушилин
Глава ДНР подчеркнул, что в республике продолжается расчистка рек в рамках национального проекта. Планируется расчистить еще 120 км водоемов до 2036 года для улучшения экологии и водообеспечения.
Еще одно направление, которому мы уделяем внимание - это расчистка рек. Специалисты убирают заторы, обеспечивают свободное прохождение воды. Мы действуем в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", и с начала его реализации у нас расчистили более 85 км русла шести рек. В этом году мы концентрируем свое внимание на реке Кальмиус в Комсомольскомсказал он
По словам главы ДНР, на Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений обсуждали региональные проекты по их развитию.
Благоустройство общественных пространств — это прежде всего вопрос качества повседневной жизни. Людям нужны места, где нужно и можно проводить время с семьей, заниматься спортом. За последние три года благоустроили 80 общественных пространств, в этом году планируем привести в порядок еще 49; также планируем воплотить в жизнь пять проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Вовлеченность жителей очень серьезная. В этом году у нас приняли участие в голосовании более 100 000 человекзаключил Денис Пушилин