Москва15 авг Вести.Спортивная инфраструктура в Донецкой Народной Республике (ДНР) должна развиваться. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

По его словам, в настоящее время в республике восстанавливают спортивные объекты и строят новые комплексы.

Спортивная инфраструктура должна развиваться, потому что нам ее не хватает. Восстанавливаем наши легендарные старые объекты, делаем капитальные ремонты там, восстанавливаем наши спортивные площадки, строим физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, которые включают в себя и футбол, и баскетбол, и площадки для сдачи нормативов ГТО, строим ФОКи, вот два в Макеевке. У нас сейчас строится, один практически готов. ФОКи - это физкультурно-оздоровительный комплекс, это модульный зал вот, один будет для игровой, один будет у нас уже такой универсальный и для единоборств, для других видов спорта. Поэтому работа идет планируем на годы вперед развитие спортивной инфраструктуры сказал Швец

Также он добавил, что несмотря на боевые действия, в ДНР продолжают проводить соревнования. Часть турниров проходят без широкой афиши в целях безопасности.

Мы проводим небольшие мероприятия, ничего не афишируем. Спортсмены собираются, соревнуются, потому что наше направление, оно не может быть без соревнований. Спортсмены должны постоянно соревноваться, расти друг на друге, завоевывать медали, чтобы у них была мотивация, иначе им станет в один момент это неинтересно отметил министр

Ранее Максим Швец заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) многие донбасские тренеры отправились на фронт.