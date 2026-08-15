Москва15 авг Вести.В Донецкой народной республике наблюдается нехватка молодых тренеров по некоторым видам спорта. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

По его словам, несмотря на боевые действия, в республике сохранилась сильная тренерская школа, но при этом в отдельных городах не хватает специалистов по некоторым видам спорта.

В целом, скажем так, более-менее. Конечно, есть округа, где не хватает ... [наставников] определенных видов спорта. Но есть пока с чем работать. У нас очень квалифицированные тренера, еще старая школа. Единственное, сейчас наша задача – это привлечь молодых. Старая школа, у нас очень опытные, очень хорошие, заслуженные тренера, но все равно нам нужно омолаживать нашу отрасль, поэтому нам нужно привлекать молодых сказал он

Ранее Максим Швец подчеркнул, что спортивная инфраструктура в ДНР должна развиваться.