Министр Швец заявил, что многие донбасские тренеры отправились на СВО Министр спорта и туризма ДНР: многие донбасские тренеры отправились на фронт

Москва15 авг Вести.После начала специальной военной операции (СВО) многие донбасские тренеры отправились на фронт. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

У нас очень много тренеров были мобилизованы, некоторые до сих пор несут службу, некоторые демобилизовались уже, кто-то получил ранение, кто-то еще по здоровью где-то не прошел. Они все вернулись на свою прежнюю работу, занимаются детьми, развивают спорт. Поэтому, слава Богу, что они остались живы и продолжают воспитывать нашу молодежь сказал Швец

По словам министра, пока тренер находится на фронте, его группу передают коллегам. Главное в этот момент сохранить тренировочный процесс и не допустить, чтобы дети совсем ушли из спорта.

Другие тренера подхватывают детей, и очень важно, чтобы дети не расходились, поэтому это же спорт, это целая семья. Поэтому дети переходят к другому отцу, скажем так, и он занимается их воспитанием. А когда возвращается наш тренер, то дети возвращаются к нему добавил Швец

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по греко-римской борьбе из Донецка Руслан Хакимов отправился в зону СВО, чтобы показать пример своим воспитанникам.