Чемпион Европы по борьбе Хакимов рассказал, как попал в зону СВО Чемпион Европы по борьбе Руслан Хакимов рассказал о службе в зоне СВО

Москва15 авг Вести.Тренер, чемпион Европы по греко-римской борьбе из Донецка Руслан Хакимов отправился в зону специальный военной операции (СВО) для того, чтобы показать пример своим воспитанникам. Об этом военнослужащий рассказал ИС "Вести".

Боевой путь Руслана Хакимова начался в феврале 2022 года, когда в Донецкой Народной Республике (ДНР) объявили мобилизацию. На тот момент президент Федерации греко-римской борьбы, не дожидавшись повестки, пришел в военкомат.

Боевой путь у меня начался 23 февраля 2022 года. Получается, я принял решение, пошел в военкомат. И уже к вечеру мы были одеты, обуты. А на следующий день уже находились в городе Харцызске, после чего нас через неделю после курса молодого бойца, можно сказать, перебросили на херсонское направление … Это долг, прежде всего, который нужно выполнять. Я все время воспитывал своих спортсменов, и получилось так, что некоторые мои воспитанники на неделю раньше ушли на фронт. Я их вроде бы как готовил, а сам остался. Вот настал момент такой, и ты должен тоже показать пример сказал Хакимов

Сейчас военный с позывным Тренер служит заместителем командира в роте противодействия беспилотным системам. Для многих в подразделении он наставник. После окончания СВО Хакимов планирует вернуться на работу тренером.

Хочется тренировать тех же малышей, тех же взрослых. Опыт огромный, нужно делиться им. Ну и, естественно, воспитывать их, потому что время такое, что спортсмены, они со временем становятся военнослужащими срочной службы, и они должны приходить туда подготовленными добавил он

Ранее заместитель командира роты 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Феникс заявил, что цель подготовки российских штурмовиков – научить военных выполнять боевые задачи и подготовить их ко всем СВО, чтобы они не стали для бойцов сюрпризом.