Глава Башкортостана рассказал о поездках в зону СВО Хабиров: ветераны СВО из Башкирии будут выдвигаться в депутаты Госдумы

Москва2 июн Вести.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о поездках в зону проведения СВО с целью передачи российским бойцам гуманитарной помощи. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU.

По его словам, среди бойцов существует запрос на FPV-дроны, которые показали особую эффективность на поле боя.

Кроме того, глава республики рассказал о том, как ветераны спецоперации привлекаются в ряды управленцев на региональном уровне.

У нас уже в Госсобрании есть депутаты - участники СВО. В этом году выборы в Горсовет - 4 ветерана пойдут туда. Мы будем выдвигать Героя России в депутаты Госдумы. У меня помощник - участник СВО. В администрации несколько ребят работает сообщил он

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный подтвердил, что кадровая программа "Время героев", созданная специально для участников СВО, позволяет России получать квалифицированных управленцев, которые, рискуя жизнью, доказали свою любовь к Родине.