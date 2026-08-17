Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ к Краматорску Пушилин: освобождение ряда сел позволяет ВС РФ двигаться к Краматорску

Москва17 авг Вести.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" рассказал о продвижении российской армии в сторону Краматорска.

За неделю Вооруженные силы (ВС) России освободили три населенных пункта на краматорско-дружковском направлении в ДНР: Першомарьевка, Петровка и Новониколаевка.

Для нас является крайне важным, что после освобождения Константиновки наши подразделения имеют возможность продвигаться дальше, и практически все населенные пункты создают возможности для наших подразделений [двигаться вперед] отметил Пушилин

Он подчеркнул, что российские войска все ближе подходят к Краматорску.

Теперь есть возможность с учетом освобожденных населенных пунктов, как допустим Першомарьевка – населенный пункт, который уже находится в непосредственной близости от Краматорска, это уже позволяет нашим подразделениям иметь перерезать логистику противника более эффективно. И уже с помощью беспилотников двигаться в плане корректировок непосредственно к Краматорску сказал глава ДНР

Денис Пушилин также подчеркнул, что в Красном Лимане еще продолжается зачистка, поэтому о полном освобождении населенного пункта говорить пока рано.