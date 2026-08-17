Москва17 авг Вести.В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжается зачистка, говорить о полном освобождении населенного пункта пока рано. Об этом ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, подразделения ВС РФ продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики.

В самом Красном Лимане наши подразделения пока еще продолжают зачистку, квартал за кварталом, поэтому пока что рано говорить о полном освобождении данного населенного пункта, тем не менее, наши подразделения уже двигаются в сторону Святогорска в том числе, что для нас немаловажно