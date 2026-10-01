Рогов обвинил президента Австрии в русофобии после резких слов о России

Рогов напомнил Ван дер Беллену о его русском отце после слов о России Рогов обвинил президента Австрии в русофобии после резких слов о России

Москва1 окт Вести.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников Владимир Рогов раскритиковал высказывания президента Австрии Александра Ван дер Беллена о России. В беседе с РИА Новости он заявил, что русофобская риторика мешает австрийскому лидеру объективно оценивать ситуацию.

Рогов напомнил, что отец Ван дер Беллена был русским, а советские войска освободили Вену от нацистской оккупации. Так общественник прокомментировал недавнее заявление президента Австрии, назвавшего Россию "карликом, который ведет себя как гигант".