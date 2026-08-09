Эксперт Ногинский: западные русофобы дошли до крайности за последние пять лет

Эксперт: русофобы на Западе дошли до крайности в своей риторике Эксперт Ногинский: западные русофобы дошли до крайности за последние пять лет

Москва9 авг Вести.За последние пять лет на Западе дошли до крайности в своей русофобской риторике, заявил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский в интервью ИС "Вести".

Эксперт прокомментировал вопрос немецкого журналиста на пресс-конференции по итогам визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Сербию и встречи с президентом Александром Вучичем. Он спросил: "Что Европа может сделать для того, чтобы помочь украинцам убивать больше русских?".

То, что этот журналист высказал на конференции – это то, что постоянно звучит в кулуарах абсолютно агрессивного русофобского сообщества. Фактически они уже в этой своей риторике за последние пять лет дошли до крайности сказал Ногинский

Ранее президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения политических оппонентов в изменении внешнеполитического курса после визита в Белград Владимира Зеленского. Глава государства подчеркнул, что страна не встала на сторону Киева в конфликте с Россией и ничего не потеряла от проведенных переговоров.