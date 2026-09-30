Москва30 сен Вести.Российское посольство в Австрии ответило на высказывание президента Австрии Александра Ван дер Беллена о России, процитировав строки из басни Ивана Крылова "Слон и Моська".

Ранее выступая во дворце Хофбург, Ван дер Беллен назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". В соцсетях это высказывание раскритиковали: пользователи писали об оторванности политика от реальности и прикладывали к комментариям карты. В посольстве подчеркнули, что подобные заявления не делают чести главе государства, суверенитет и независимость которого были гарантированы Россией как правопреемницей СССР.

Позволим себе напомнить австрийскому президенту, который уже не первый раз неуклюже и невпопад пытается комментировать вопросы внешнеполитической повестки, крылатое выражение из знаменитой басни Ивана Крылова: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!" добавили в посольстве

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов посоветовал австрийскому президенту объективно оценить размеры собственной страны.