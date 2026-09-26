Ульянов: чем меньше страна на Западе, тем чаще ее чиновники ведут себя смешно

Ульянов назвал поведение некоторых западных чиновников клоунадой Ульянов: чем меньше страна на Западе, тем чаще ее чиновники ведут себя смешно

Москва26 сен Вести.Некоторые западные чиновники ведут себя, как клоуны, причем подобное поведение чаще встречается у представителей небольших стран. Об этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцсети X.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о заявлениях нового министра обороны Эстонии Мартина Херема. Российский лидер назвал их политической клоунадой.

Действительно, некоторые западные чиновники ведут себя, как клоуны. Чем меньше страна, тем чаще это происходит написал Ульянов

Ранее Херем "наполовину в шутку", по его словам, заявил о выгоде нападения на Россию. Путин, отвечая на эти слова, напомнил о поговорке: "Цирк уехал, а клоуны остались".