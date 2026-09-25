Москва25 сен Вести.Президент России Владимир Путин назвал политической клоунадой заявления главы Минобороны Эстонии Мартина Херема о готовности воевать с РФ в одиночку.

Президент подчеркнул, что Россия не ведет подготовку к войне со странами Европы - для этого нет мотивов и оснований.

Это тот случай, знаете, у нас в шутку говорят: "Цирк уехал, а клоуны остались". Это клоунада политическая. Народонаселение Эстонии - это, по-моему, 1 млн 300 тысяч человек, если не больше. А российская армия... 1 миллион 535 тысяч. А миллион триста - это граждане Эстонии, причем это и младенцы, это люди пожилого возраста. Ясно, что это полная чушь, полный бред сказал Путин

Глава государства с сожалением отметил, что российской стороне приходится иметь дело с подобными людьми.