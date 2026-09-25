Москва25 сен Вести.Камеры в отеле, где трагически погиб музыкальный критик Сергей Соседов, зафиксировали момент его падения. После изучения видеозаписи сотрудники полиции пришли к выводу, что причиной гибели журналиста стал несчастный случай, рассказал aif.ru организатор конкурса "Жемчужина Дальнего Востока 2026" Виктор Беззубов.

Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай… То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения приводятся слова Беззубова

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Якутии, куда он приехал, чтобы принять участие в конкурсе красоты в качестве члена жюри.

Ранее сообщалось, что тело журналиста и музыкального критика доставят в Москву не раньше понедельника.