Песков: спешить с назначением послов в Великобритании и Франции незачем

Песков объяснил, почему не назначают послов в Британии и Франции Песков: спешить с назначением послов в Великобритании и Франции незачем

Москва25 сен Вести.У России отсутствуют двусторонние отношения и с Великобританией, и с Францией, поэтому бессмысленно спешить с назначением новых послов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вы сами видите, что в связи с отсутствием двусторонних отношений нам, по сути, спешить-то некуда пояснил Песков

Он также добавил, что кадровые перестановки среди послов происходят не синхронно.

24 сентября президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ во Франции и Монако Алексей Мешкова. Дипломат занимал этот пост с 2017 года.

25 сентября от должности президентским указом был освобожден посол РФ в Великобритании Андрей Келин – он работал в Королевстве с 2019 года.