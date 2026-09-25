Москва25 сенВести.У России отсутствуют двусторонние отношения и с Великобританией, и с Францией, поэтому бессмысленно спешить с назначением новых послов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вы сами видите, что в связи с отсутствием двусторонних отношений нам, по сути, спешить-то некудапояснил Песков
Он также добавил, что кадровые перестановки среди послов происходят не синхронно.
24 сентября президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ во Франции и Монако Алексей Мешкова. Дипломат занимал этот пост с 2017 года.
25 сентября от должности президентским указом был освобожден посол РФ в Великобритании Андрей Келин – он работал в Королевстве с 2019 года.