Москва25 сенВести.Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном правовом портале.
О причинах освобождения Келина от обязанностей не уточняется.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Келин в скором времени завершит свою дипмиссию.
Она уточнила, что назначение нового посла России в Великобритании является прерогативной президента РФ, поэтому министерство не будет давать свои комментарии на этот счет.