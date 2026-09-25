Путин освободил Келина от должности посла РФ в Великобритании

Келин покинул пост посла РФ в Великобритании Путин освободил Келина от должности посла РФ в Великобритании

Москва25 сен Вести.Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном правовом портале.

О причинах освобождения Келина от обязанностей не уточняется.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Келин в скором времени завершит свою дипмиссию.

Она уточнила, что назначение нового посла России в Великобритании является прерогативной президента РФ, поэтому министерство не будет давать свои комментарии на этот счет.