Москва25 сен Вести.Причиной смерти французской актрисы Марины Влади стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.

В интервью ТАСС он добавил, что Влади сделала за жизнь много хороших вещей и заслуживает вечной памяти и благодарности.

Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий сказал Высоцкий

Актриса скончалась 24 сентября. Она была последней женой поэта, исполнителя и актера Владимира Высоцкого. Пара поженилась в 1970 году и прожила в браке 10 лет до самой смерти Высоцкого в 1980 году.

Ранее журналисты газеты Le Figaro заявили, что актриса и певица русского происхождения Марина Влади была "славянской звездой, ярко сиявшей на небосклоне французского кино".