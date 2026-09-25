Москва25 сен Вести.Актриса и певица русского происхождения Марина Влади была "славянской звездой, ярко сиявшей на небосклоне французского кино". Так ее назвала газета Le Figaro в некрологе.

Издание напомнило, что актриса более 50 лет наделяла своим славянским обаянием и благородным голосом многочисленных киногероинь.

Влади стала символическим культурным мостом между Францией и Россией и подарила миру богатое наследие в кинематографе и на театральной сцене, включающее около сотни фильмов и незабываемую игру, отмечает Le Figaro.

Газета убеждена, что актрису "запомнят как одну из самых красивых славянских звезд французского кино 1960-х годов".

Ранее BFM сообщил о смерти Марины Влади. Она скончалась в возрасте 88 лет. Актриса была супругой советского актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого.