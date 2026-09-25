Москва25 сенВести.В результате удара украинских боевиков по гуманитарному конвою, следовавшему в зону спецоперации из Омской области, погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.
В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибло трое жителей Тары. Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощьнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он принес соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.