Трое жителей Омской области погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой для СВО

ВСУ атаковали гумконвой для СВО из Омской области, есть погибшие и раненый Трое жителей Омской области погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой для СВО

Москва25 сен Вести.В результате удара украинских боевиков по гуманитарному конвою, следовавшему в зону спецоперации из Омской области, погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

В результате подлой атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибло трое жителей Тары. Один человек ранен, ему оказывается вся необходимая помощь написал глава региона в мессенджере МАХ

Он принес соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку.