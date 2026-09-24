CCTV: Си Цзиньпин и Трамп обсудили Ближний Восток, ИИ и конфликт на Украине

Стали известны главные темы на переговорах Трампа и Си Цзиньпина CCTV: Си Цзиньпин и Трамп обсудили Ближний Восток, ИИ и конфликт на Украине

Москва24 сен Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров затронули ряд актуальных тем международной повестки — от вопросов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) до конфликта на Украине, обстановки на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Корейского полуострова.

Соответствующую информацию распространило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Китайский лидер прибыл в США с государственным визитом 23 сентября.

Отдельное внимание на переговорах стороны уделили теме искусственного интеллекта. Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Вашингтон способны поддерживать диалог по ИИ, оценивать связанные с ним риски и преимущества, а также сообща противодействовать его недобросовестному применению.

Си Цзиньпин также отметил, что Китаю и США еще только предстоит найти путь "для правильного сосуществования".