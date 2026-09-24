Москва24 сенВести.Китай и США предстоит найти путь для правильного сосуществования, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.
Такое заявление председатель КНР сделал в ходе государственного визита в Соединенные Штаты Америки 23 сентября.
Китай и США должны… определить путь правильного сосуществования двух крупных держав - Китая и США - в новую эпохуговорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, передает Центральное телевидение Китая
По его мнению, две страны должны пойти навстречу друг другу, развивать сотрудничество, поскольку конкуренция имеет определенные рамки, а все разногласия держать под контролем.
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