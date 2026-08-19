Москва19 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить развитие искусственного интеллекта с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в Америку 24 сентября. Об этом американский лидер сообщил журналистам.

Мы, вероятно, будем много разговаривать об ИИ и других вещах заявил Трамп

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты сейчас лидируют в сфере искусственного интеллекта, а Китай занимает второе место по уровню развития технологий.

Предстоящий визит Си Цзиньпина в США станет продолжением контактов лидеров двух стран. Ранее Трамп приглашал председателя КНР в Белый дом во время своей поездки в Китай. В июле Вашингтон и Пекин также начали подготовку к отдельным переговорам по вопросам искусственного интеллекта, включая риски, связанные с развитием передовых моделей.