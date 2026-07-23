Трамп заявил, что визит Си Цзиньпина в США начнется 24 сентября Трамп: Си Цзиньпин приедет в США 24 сентября

Москва23 июл Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Соединенные Штаты с визитом 24 сентября, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Вашингтоне.

Президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - прим. ред.) приезжает 24 сентября сказал Трамп

Ранее американский лидер сообщил журналистам, что администрация Белого дома планирует обсудить с китайской стороной вопрос о возможном вмешательстве Пекина в американские выборы. Незадолго до этого Трамп обвинил Китай во вмешательстве в электоральные процессы в США в 2020 году.