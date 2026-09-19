Трамп намерен заключить ряд договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп планирует заключить ряд соглашений с Си Цзиньпином

Москва19 сен Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает, что удастся заключить ряд договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином по итогам предстоящей встречи в Вашингтоне.

Американский лидер заявил об этом в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, предполагает ли он подписать с китайским лидером договоренности касательно обеспечения безопасности в сфере искусственного интеллекта, Трамп отметил, что ожидает заключения большого количества различных соглашений.

Мы заключим здесь множество разных сделок. Мы проведем ряд довольно важных встреч сказал глава Белого дома

Трамп также выразил уверенность в том, что "встреча пройдет очень хорошо".

У нас отличные отношения. Он (Си Цзиньпин - прим. ред.) приедет сюда на следующей неделе отметил американский лидер

Ранее Трамп говорил о том, что хотел бы обсудить развитие искусственного интеллекта (ИИ) с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в Америку. Глава Белого дома считает, что Соединенные Штаты сейчас лидируют в сфере ИИ, а Китай занимает второе место по уровню развития технологий.

Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. Его визит должен стать ответным на посещение Трампом Китая в июне.