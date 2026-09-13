Трамп заявил, что возможная отмена визита лидера КНР в США его не беспокоит

Трамп не беспокоится по поводу возможной отмены визита Си Цзиньпина в США Трамп заявил, что возможная отмена визита лидера КНР в США его не беспокоит

Москва13 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится по поводу возможной отмены визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Как сообщалось, Трамп рассчитывает, что визит Си Цзиньпина в США состоится 24 сентября.

У нас отличные отношения. Он хочет ладить, и мы этого хотим, мы поладим отметил Трамп во время общения с журналистами в своем гольф-клубе в Ирландии

Отвечая на вопрос о возможной отмене визита китайского лидера, Трамп сказал:

Меня это не беспокоит подчеркнул он

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о сохранении возможности трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Мероприятие пройдет с 18 по 19 ноября.