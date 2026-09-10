Руденко: возможность встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС есть

В МИД РФ оценили вероятность встречи лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС Руденко: возможность встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС есть

Москва10 сен Вести.Возможность проведения встречи лидеров России, Соединенных Штатов и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в КНР сохраняется. Об этом журналистам заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко.

Как отметил дипломат, гипотетически такая встреча может состояться, поскольку все три лидера планируют принять участие в мероприятии.

Такая встреча может состояться, при достаточной подготовке... Пока еще о такой встрече говорить преждевременно. Пока она носит гипотетический характер сказал Руденко

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Трамп понимают, что на полях саммита АТЭС может представиться возможность организовать встречу.

Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне.