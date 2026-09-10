Москва10 сенВести.Возможность проведения встречи лидеров России, Соединенных Штатов и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в КНР сохраняется. Об этом журналистам заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко.
Как отметил дипломат, гипотетически такая встреча может состояться, поскольку все три лидера планируют принять участие в мероприятии.
Такая встреча может состояться, при достаточной подготовке... Пока еще о такой встрече говорить преждевременно. Пока она носит гипотетический характерсказал Руденко
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Трамп понимают, что на полях саммита АТЭС может представиться возможность организовать встречу.
Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне.