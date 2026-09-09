Песков: саммит Россия-США-Китай могут провести на полях АТЭС

В Кремле заявили о возможности проведения трехстороннего саммита РФ, США и Китая Песков: саммит Россия-США-Китай могут провести на полях АТЭС

Москва9 сен Вести.Возможность проведения трехстороннего саммита Россия-США-Китай на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такая перспектива ранее уже обсуждалась, в том числе в ходе телефонного разговора российского лидера Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась, и такая возможность будет сказал Песков

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков также допустил встречу глав трех государств Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Китае в ноябре.