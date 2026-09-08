Лавров: Путин примет предложение о саммите РФ, КНР и США, если оно поступит

Путин примет предложение о саммите с КНР и США, если оно поступит, заявил Лавров Лавров: Путин примет предложение о саммите РФ, КНР и США, если оно поступит

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин не откажется от участия в трехстороннем саммите с Китаем и США, если ему поступит соответствующее предложение, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире федерального телеканала.

Он отметил, что подобный формат нельзя будет назвать исключительно китайским, российским или американским пожеланием.

Нисколько не сомневаюсь, что президент России Владимир Путин, если такая возможность будет предложена, это будет в Шэньчжэне, наши китайские хозяева будут организовывать программу, если она позволит и такое предложение поступит, не исключаю и даже более чем уверен, что наш президент не откажется от такой возможности сказал Лавров

Ранее министр заявил, что Запад пытается сформировать полуглобальную систему, чтобы затормозить развитие России и Китая. Он отметил, что это происходит на фоне потери Соединенными Штатами и Европой позиций на мировой арене.