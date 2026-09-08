Лавров заявил о стремлении Запада создать полуглобальную систему против КНР и РФ Лавров: Запад хочет выстроить полуглобальную систему, чтобы противостоять Китаю

Москва8 сен Вести.Запад стремится сформировать полуглобальную систему, чтобы сдерживать развитие Китая и России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и европейские страны постепенно теряют позиции в мировой экономике и политике. Так, США выстраивают глобальную политику с учетом необходимости противодействовать Китаю.

Они хотят выстроить теперь полуглобальную систему, в которую намерены втянуть как можно больше стран, чтобы противостоять Китаю, мешать ему развиваться и расти дальше. И России заодно сказал Лавров

Министр также подчеркнул, что Запад разрушил действовавшую ранее глобальную экономическую систему, в том числе за счет санкций, разрыва цепочек поставок и ограничения торговых маршрутов.

Кроме того, Лавров отметил, что сегодня идет борьба за то, каким будет мировой порядок в дальнейшем. По его словам, БРИКС выступает за открытый мир без искусственных ограничений в экономике, образовании, спорте и культуре и за честную конкуренцию.

Ранее Лавров делился мнением, что мир сейчас находится на этапе формирования многополярности. Он указывал, что Индия и Бразилия стремительно наращивают свое экономическое присутствие на мировой арене.