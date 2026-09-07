США отваживают близких партнеров России от отношений с Москвой, заявил Лавров Лавров: США отваживают партнеров России от отношений с ней из-за личной выгоды

Москва7 сен Вести.Соединенные Штаты отваживают партнеров России от отношений с ней, чтобы любые экономические возможности переориентировать на себя. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

По словам дипломата, американская сторона проводит такую политику не по идеологическим соображениям.

Мы знаем, что и американцы этим занимаются: отваживают наших близких партнеров от отношений с нами... потому что они не хотят, чтобы экономические возможности наших партнеров приносили какую-либо пользу Российской Федерации, они хотят эти возможности на себя переориентировать сказал Лавров

Ранее министр заявил, что Запад никогда не хотел видеть Россию сильной и общаться с ней откровенно. Как отметил Лавров, такая ситуация складывается со времен Ивана Грозного.