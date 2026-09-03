Москва3 сен Вести.Американцы, в отличие от европейцев, являются неглупыми людьми, поскольку стараются переманивать производства в США, заявил глава МИД Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026).

Евросоюз (ЕС) теряет конкурентоспособность в экономике из-за высоких цен на энергоносители​​​, отметил Лавров.

Оттуда уже из-за этих ценных энергоносителей промышленность, производство бегут в США, где цены на энергоносители в три-четыре раза ниже. Потому что американцы - неглупые люди в отличие от своих европейских союзников. Налоговый режим в США также более выгоден, чем в ЕС. Ставят задачу в администрации (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа доминировать на мировых рынках энергетических, на мировых промышленных рынках. Ставят задачу переманивания производств из-за рубежа на свою собственную территорию