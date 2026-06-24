Москва24 июн Вести.США хотят выкупить европейскую часть "Северных потоков", чтобы перепродавать российский газ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть "Северных потоков". Восстановить и взять под свой контроль. Будут, ну, туда кроме нашего газа ничего качать нельзя. Значит, мы будем закачивать газ, а они будут перепродавать, думаю, с хорошей наценкой сказал глава МИД РФ

Ранее Лавров уже отмечал, что США хотят восстановить "Северные потоки" и выкупить их за бесценок, чтобы потом диктовать европейцам цены на газ. По его словам, Вашингтон хочет купить взорванные газопроводы значительно дешевле, чем они стоят. Затем Штаты заставят Германию пользоваться этой инфраструктурой, но цены на газ будет устанавливать сами, хотя раньше это было предметом двусторонних договоренностей ФРГ и России, подчеркивал министр.