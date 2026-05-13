Москва13 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "РТ Индия" заявил, что политика США загоняет Европу в глубокий энергетический и продовольственный кризис.

По словам Лаврова, европейские страны отказываются от контрактов на поставки российских энергоносителей под предлогом необходимости наказать Россию. Министр подчеркнул, что Москва, в отличие от западных государств, всегда выполняет взятые на себя обязательства независимо от характера отношений с партнерами.

Глава МИД России также раскритиковал политику Запада, заявив, что там любят отменять историю и договоренности, а также искать поводы для давления на другие страны.

Сейчас эти способности сполна проявляют Соединенные Штаты Америки, загоняющие Европу в глубокий энергетический и продовольственный кризис сказал Лавров

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис, который скоро обрушится на Европейский союз и Великобританию, вынудит Европу к прямому диалогу с Россией.