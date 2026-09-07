Лавров: РФ не идет на договоренности, где не соблюдается баланс интересов

Лавров ответил, на какие договоренности Россия не пойдет Лавров: РФ не идет на договоренности, где не соблюдается баланс интересов

Москва7 сен Вести.Россия не идет на договоренности, где отсутствует соблюдение баланса интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. С нашей стороны еще присутствуют какие-то эмоции, учитывая силу характера - мы сказки любим, басни, литературу вообще русскую, которая учит человечности сказал глава МИД. Трансляция выступления доступна на сайте ведомства

При этом он отметил наличие прагматизма в переговорном процессе.

Без прагматизма и баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем заявил министр

Глава российской дипломатии поставил под сомнение, насколько искренни люди "с той стороны", и отметил, что Россия уже много раз "обжигалась" за свою историю.

Ранее Лавров заявил, что некоторых западных персонажей скоро смоет с вершины европейской политики. Он выразил надежду, что народы Европы сделают правильный выбор.